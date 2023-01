Emblemática hincha de Cruzeiro murió tras el descenso de su equipo a segunda división

María Salomé da Silva sufrió un ataque cardíaco cuando asistía al partido en el que su club perdió 0-2 frente a Palmeiras y se fue a la B.



O Cruzeiro presta solidariedade aos familiares e aos mais de nove milhões de torcedores, que neste dia 10 de dezembro se tornam órfãos de uma das mais apaixonadas cruzeirenses. pic.twitter.com/WVLJjORoCD — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) December 10, 2019

Advertisement

La mujer de 86 años, que se había convertido en hincha emblemática del Cruzeiro, murió en la madrugada de este martes a consecuencia de los problemas cardíacos que sufrió durante el partido en que el tradicional club brasileño cayó a la segunda división por primera vez en su historia.

Los familiares de la anciana negaron que hubiera muerto como consecuencia de los incidentes violentos que se registraron en el estadio Mineirao durante el partido y que obligaron al árbitro a ponerle fin 5 minutos antes de los 90 reglamentarios.

Roberto da Silva, de 61 años y su único hijo, afirmó que su madre fue atendida en el propio estadio por socorristas del Cuerpo de Bomberos y aclaró que su malestar no fue producto de los incidentes sino de los problemas cardíacos que ya le habían sido diagnosticados.

La aficionada, que fue trasladada el domingo a un hospital particular de Belo Horizonte, en el que murió este martes, insistió en ir al partido pese a sus problemas de salud y a la situación crítica del club. "Ella dijo que si no fuese al Mineirao de cualquier forma pasaría mal", según su hijo.

Reconocida en las calles por cualquier hincha del Cruzeiro, "Doña Salomé", como era conocida, consiguió un contrato como empleada del club gracias a su fidelidad y a que no perdía casi ningún compromiso del club en diferentes deportes, aunque sus preferidos eran fútbol y voleibol.

En algunas ocasiones la hincha llegó a entrar a la cancha del Mineirao junto con los jugadores del Cruzeiro.

El club azul de Belo Horizonte, cuatro veces campeón brasileño y dos veces de la Libertadores, quedó ubicado entre los últimos cuatro de la clasificación del Campeonato Brasileño, que son castigados con la pérdida de la categoría, tras disputarse el domingo la última jornada de la Liga.

El Cruzeiro era uno de los cuatro clubes de Brasil que nunca habían caído a segunda división al lado de Flamengo, Santos y Sao Paulo.