Era mentira: la confesión de Megan Fox sobre un “ardiente Cristiano Ronaldo”

La actriz estadounidense compartió una imagen de una campaña publicitaria de 2011 en la que aparece junto al portugués, pero reveló que la foto fue un montaje.

"Esta foto mía es definitivamente real, me acuerdo del momento en el que me la saqué… Pero no me acuerdo de haber estado haciendo cucharita con un ardiente Cristiano (Ronaldo) en calzoncillos de Armani… Se siente como algo que no olvidaría”, escribió Megan Fox en la leyenda que acompañó su recuerdo.

Muchos aficionados a las redes sociales creen que Megan Fox le envió una indirecta a Cristiano Ronaldo.