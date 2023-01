“Es castrar sus sueños”: siguen críticas a Federación por cancelar la liga profesional femenina

Carlos González Puche, presidente de la Difútbol y quien ha seguido de cerca el proceso de las jugadoras, asegura que el tema no es de aficionados ni de plata.

“Falta gestión y se están escondiendo en esta inercia de los directivos, porque plata hay, la federación tiene dinero, mucho dinero”, sostiene.

Incluso, recalca que convertir la liga profesional femenina en una liga semi-profesional es limitar los sueños de las deportistas.

“Literalmente es castrarlas de su posibilidad de ganarse la vida como futbolistas, es negarles la posibilidad de que sean profesionales en el fútbol. Eso es castrar sus sueños porque todas quieren llegar no solamente a jugar por diversión", afirma González Puche.

Las jugadoras, que denunciaron supuestos abusos y malos tratos antes de que se conociera la decisión de cancelar la liga, señalan que dicha medida tomada por la de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es discriminatoria.

“Es inaceptable. No lo vamos a aceptar, ni una liga semiprofesional ni que acaben con los sueños de las futbolistas de 23 años en adelante. Y es también muy triste para todas las niñas que vienen en un proceso en el que quieren llegar a una selección Colombia", dice Yoreli Rincón.

"Merecemos que ese derecho laboral y esas condiciones. Como decimos, no hemos pedido cosas alocadas, solo que nos escuchen y que nos ayuden a crecer juntos", agrega Oriánica Velásquez.

"No somos tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones tanto en federación como en Dimayor. Todos tenemos la oportunidad de equivocarnos y, si este es el momento para ellos de aprender, bienvenido sea", puntualiza Vanessa Córdoba.

Para Mar Candela, activista y defensora de los derechos de la mujer, “es una manera de callar a las mujeres. Ayer era 8 de marzo y nos mandaron un mensaje de felicitaciones y eso yo lo tomo como una ofensa directa

Las jugadoras insisten en que no han sido escuchadas directamente por la Federación Colombiana de Fútbol. El próximo lunes habría una reunión.

Vea más:

“Hablamos porque se acabó el miedo y para ver si cambia algo”: jugadoras de la selección Colombia