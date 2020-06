“Es una tristeza enorme verlo así”: Gianinna Maradona sobre el último video de su padre

“Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe que es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, aseguro Gianinna Maradona en una historia de Instagram.

En el video, Diego Maradona aparece bailando junto a Verónica Ojeda y enseñando su cola desnuda.

Un día nos diste goles, hoy solo nos das vergüenza ~ Maradona ~ 😖 pic.twitter.com/A3ylUl6Xhv — Lanata Forever (@LanatoForever) June 22, 2020

Gianinna, quien tiene un hijo de Sergio Agüero llamado Benjamín, se mostró molesta con el entorno de su padre al ver “como nadie hace nada de los que están ahí demuestra que por esa misma razón yo soy una hija de puta para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que me puse la gorra”.

La hija del astro argentino dejó claro que prefiere que su hijo Benjamín “me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que sean las respuestas. Y elijo que tenga la contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”.

Finalmente, la joven sentenció que “si por querer cuidar a mi papá soy una loca, quilombera y todo lo que quieran hoy les digo que abrazo todas esas palabras. Amo y agradezco ser así, prefiero quedarme con lo que hice que con lo que no”.