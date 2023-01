Escultor del polémico busto de Cristiano Ronaldo tuvo una segunda oportunidad, este es el resultado

Luego de que la primera obra se volviera viral por el lejano parecido con el astro, le han permitido a Emanuel Santos reivindicarse.

Cuando Santos realizó la escultura de Cristiano Ronaldo que iba a estar ubicada en la entrada del aeropuerto de Madeira, Portugal, nunca imaginó el fenómeno viral en que se convertiría.

El escultor pensó que la obra iba a ser el primer paso para una fructífera carrera artística, pero nada más alejado de la realidad.

Santos se hizo famoso, pero no por su gran trabajo. El busto de CR7 fue el hazmerreír mundial, pues poco se parecía al astro del Real Madrid.



Han mejorado el busto de Cristiano Ronaldo... pic.twitter.com/gAQPGludYz — Fanáticos (@SportsFanaticos) March 29, 2018

Las redes sociales hicieron la imagen viral en pocas horas. El mundo entero se rio y hasta calificó a Santos, por el mal resultado de la escultura, de ser “fanático de Messi”.

Los meses siguientes fueron todo un calvario para el artista principiante. Las redes recalcaban su error, los medios lo acosaban y hasta lo llamaban a su hogar para hablar de su fracaso.

El medio fútbolistico Bleacher Report le propuso al portugués que hiciera un nuevo busto para reivindicarse, a lo que él no dudó.

“Hice el busto de nuevo para mostrarle a las personas que no soy lo que los medios me mostraron”, afirmó Santos.

El resultado es notablemente mejor. La escultura es más estilizada y tiene una apariencia más cercana a Cristiano Ronaldo.

“Me gustó el resultado y estoy muy orgulloso. Si lo tuviera que hacer de nuevo, haría todo exactamente igual”, agregó el artista.