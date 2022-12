“Ese partido no se debería realizar en Cali”, dijo alcalde Armitage del juego Cortuluá vs. Nacional

Dijo que se trata de un asunto de seguridad para la ciudad independiente del comunicado de la barra del América y sobre el cual Cortuluá también se pronunció.

“Fue una solicitud que me hizo el general respecto a que ellos no veían con muy buena cara que ese partido se realizara en Cali por seguridad”, manifestó Maurice Armitage, alcalde de Cali, en diálogo con Blu Radio.

El mandatario de la capital del Valle del Cauca enfatizó en que la solicitud por parte del general Hugo Casas, comandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca, no se dio por el comunicado de Barón Rojo Sur, donde señaló que no se hacía responsable por la seguridad en la ciudad para el juego Cortuluá vs. Nacional.

“Pero eso no es orden de las barras, es algo que ha surgido en materia de seguridad para la ciudad, donde sí estamos preocupados con ese partido que no se debería realizar en Cali. Eso me lo pidió el general y yo le dije que estaba de acuerdo en eso, porque la situación no está fácil para nosotros ir a alborotar avisperos ahora”, agregó Armitage.

La advertencia de barra de América de Cali que rechaza juego Cortuluá... Armitage dio a entender que esta preocupación se desprende de las rivalidades que históricamente se ha presentado entre las barras bravas de Deportivo Cali y América, las cuales actualmente avanzan en un proceso de convivencia.

“Es un problema que es real, las barras están peleando y estamos tratando que haya la paz. Ustedes han visto ya cómo la barra del Cali y América ya se están entendiendo, la cosa está facilitándose, pero vamos despacio y bien para no ir a correr un riesgo ahora que no se debe”, concluyó el Alcalde de Cali.

Entretanto, el presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, se mostró sorprendido por el comunicado divulgado por el BRS y aseguró que "las autoridades son las que dan la seguridad en la ciudad, en un país", por lo que, hasta ahora, el partido sigue programado para jugarse en el Pascual Guerrero el próximo 6 de mayo, según lo establecido por la Dimayor.