“Estaba obeso y no podía caminar”: gerente de clínica cartagenera en la que Diego Maradona se operó

Diego Maradona llegó a Cartagena hace 15 años para someterse a una cirugía y poder bajar de peso. El procedimiento se realizó en la Clínica Medihelp y María Martínez Ibarra, gerente del lugar, recordó anécdotas junto al fallecido ídolo del fútbol.

“Estaba bastante obeso, el hombre ya no podía caminar muy bien, se recogía mucho. Los médicos le prometieron que si él se portaba bien y lo operaban podía otra vez patear un balón de fútbol, yo creo que eso fue lo que lo animó”, contó María Martínez Ibarra.

La gerente de la clínica recordó que Diego Maradona se molestó con ella porque “al frente tenía 2500 periodistas del mundo. No lo podía creer y yo le había firmado a él un papel en el que yo no podía dejar que lo filmaran saliendo de la cirugía. Después se me puso bravo porque decía que la noticia había salido en todos lados”.

María Martínez Ibarra se volvió amiga de Diego Maradona durante esos días y reveló que el astro argentino “era muy simpático, la verdad era muy cariñoso, me invitaba a almorzar a su casa y moría por sus hijas”.

Tras la cirugía, Diego Maradona recibió las llaves de la ciudad y le obsequiaron una camisa del Real Cartagena.

