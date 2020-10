Exjugador del Barcelona explica por qué cambió su nombre por el de un poderoso dibujo animado

El delantero, que jugó con el Barcelona , el Manchester City y ahora está con el Miedź Legnica, un equipo de Polonia, se cambió el nombre por Goku Román.

“Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos”, dijo en un mensaje.

“Mi cambio de nombre va mucho más allá. Es una manera de volver a empezar, de escoger mi propio camino”, declaró en un medio.

Afirmó que, lejos de las burlas, han sido más las personas que le han expresado respeto por su decisión.

“El cambio de nombre es total, es para siempre (…) A nivel documental es más difícil, pero a medida que pueda lo iré cambiando”, agregó.

