¿Falló la tecnología? Jugada en el fútbol italiano generó polémica

La acción de gol anulada a Sassuolo en el partido frente a Roma, de la fecha 18 de la Serie A, le dio la vuelta al mundo.

Roma ganaba 1-0 a Sassuolo cuando sucedió la polémica jugada. El delantero del equipo de la capital italiana Patrik Schick desvió un balón que pegó en el palo y aparentemente ingresó al picar en el piso.



Sin embargo, el juez Piero Giacomelli se apoyó en el DAG (Detección Automática de Goles) y no concedió el tanto porque el balón no traspaso 100% la línea de gol.

En la reproducción virtual de la jugada parece que el balón cruzó la línea completamente, pero según el DAG no lo hizo por milímetros.

Al final, Roma se impuso 3-1 a Sassuolo.