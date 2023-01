Familiares de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, la llaman “sinvergüenza”

Una tía de la pareja del futbolista de Juventus aseguró que se distanció de sus parientes por su relación con el deportista.

Georgina Rodríguez vive uno de los momentos más tristes de su vida, tras la muerte de su padre, Jorge Eduardo, quien falleció el 31 de enero después de luchar durante dos años y medio con las secuelas de un infarto cerebral.

La pareja de Ronaldo viajó a Argentina para darle el último adiós a su padre, sin embargo, una de sus tías habló en un programa de Telecinco y aseguró que “se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es”.

El malestar de la familiar de Georgina Rodríguez se dio tras la muerte de Jorge Eduardo porque “ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días, que le quedaban horas, minutos. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre. Eso no se hace a escondidas como lo han hecho".

Al parecer el distanciamiento entre Georgina Rodríguez y su familia empezó por una broma de su abuela, quien le dijo: "estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros", desde ese momento aseguró la tía de la modelo que "ni me ha llamado ella, ni me ha llamado su hermana, ni me ha llamado nadie. Se le ha subido a la cabeza".