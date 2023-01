Frank Fabra publicó emotivo mensaje en redes sociales tras quedarse fuera del Mundial por lesión

El lateral de la selección Colombia se perderá la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Frank Fabra, de 27 años, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que expresó su tristeza por no poder jugar el Mundial, que era un “sueño de niño” por el que “luché, trabajé, me esforcé en mejorar y lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana a sólo a un paso, me duele el alma”.

Sin embargo, el lateral dejó claro que “Dios me levantará y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y perseverancia, mi espejo es Falcao García”.

Fabra finalizó diciendo que “el sueño no se acaba, porque Dios s mi guía y mi camino”.

