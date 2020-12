Futbolista colombiano fue pillado violando el toque de queda en una fiesta clandestina en Perú

Johan Arango, futbolista del Binacional, se encontraba en una discoteca en San Martín de Porres (Perú). Las autoridades llegaron al lugar donde había cerca de 50 personas en una fiesta clandestina y violando el toque de queda que hay en ese país para evitar contagios de COVID-19.

Junto al colombiano estaba otro futbolista, el peruano Jean Deza, quien también es famoso por sus escándalos fuera de la cancha.

Johan Arango abandonó el lugar en un taxi y evitó ser detenido como los otros asistentes a la fiesta clandestina.

“Me toca decir qué hago y qué no, o si estoy o no en vacaciones. Ojalá cuando haga goles, me los publiquen así”, escribió Johan Arango en una historia de Instagram tras el incidente.

El futbolista colombiano está en vacaciones, pero podría ser multado por violar el toque de queda.

