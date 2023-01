Gabriel Batistuta dio a conocer la razón por la que uno de sus hijos trabaja en una fotocopiadora

El exfutbolista argentino, además, contó que aún no le ha regalado un automóvil a ninguno de sus descendientes.

"Que mis hijos trabajen es regalarle dignidad. Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé cuánto les duraría esa felicidad porque, aunque todo el mundo los mire por el lindo auto… sabrían que el auto no es de ellos, saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: ‘me lo gané solo’”, aseguró Gabriel Batistuta en una entrevista para ‘Reconquista Hoy’ cuando le preguntaron por la labor que desempeña su hijo Joaquín en una fotocopiadora.

(Vea el video en el minuto 14:00)



Gabriel Batistuta, de 50 años, fue uno de los íconos de la selección de Argentina en la década de los 90 y principios del nuevo milenio. Además, brilló en la Liga de Italia con la Fiorentina y la Roma.