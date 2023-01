Georgina Rodríguez rompió el silencio sobre la muerte de su padre

La novia de Cristiano Ronaldo se confesó con la revista ‘Hola’ y dejó claro que está “destrozada por la pérdida” de su progenitor Jorge Rodríguez.

“Es el momento más duro que me ha tocado vivir. La relación con mi padre era muy buena. A mi hermana y a mí nos llamaba mis reinas y yo era su chiquitita. Éramos lo que más quería en la vida. Mi padre pudo cometer errores, como todos los cometemos. Pero aprendimos de ellos. Mi hermana y yo fuimos su principal sustento, mandábamos la mitad de los gastos mensuales cada una”, aseguró Georgina Rodríguez, quien fue criticada por miembros de su familia que aseguraron que se distanció por su relación con Cristiano Ronaldo.

Familiares de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, la llaman “sinvergüenza” El jugador portugués de Juventus no coció a Jorge Rodríguez porque “mi padre era muy reservado y tampoco le gustaba que le vieran en ese estado debido a su enfermedad. Antes de enfermar, le hizo mucha ilusión saber que estaba conociendo a Cristiano. Él lo admiraba como jugador. Como buen argentino, amaba el fútbol".

Georgina Rodríguez, quien es madre de una hija del futbolista llamada Alana, finalizó confesando que el jugador aún no le ha propuesto matrimonio, pero dejó claro que “me encantaría. Ahora tenemos prioridades, pero en el futuro sería maravilloso convertirme en su esposa".