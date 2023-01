Georgina Rodríguez sorprendió a Cristiano Ronaldo con esta declaración de amor

La novia del jugador portugués de Juventus recurrió a una famosa cita bíblica para celebrar el cariño que se tienen.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla”, escribió Georgina Rodríguez en la leyenda que acompañó una foto junto a Cristiano Ronaldo.



Georgina Rodríguez es la actual pareja de Cristiano Ronaldo, con quien tiene una pequeña hija llamada Alana Martina.

