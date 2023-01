Golazo al torneo Pony Fútbol: Corte Constitucional falló en contra de discriminación de género

El tribunal defendió el derecho de la niña María Paz Mora a pertenecer a un equipo masculino, luego de que este fuera descalificado por alinearla.

El caso se presentó en noviembre de 2018 cuando el equipo Dinhos fue expulsado de la Copa Pony Fútbol por alinear en tres partidos a la arquera María Paz Mora. El argumento fue que no se podía tener escuadras mixtas.

Álvaro Mora, padre de la menor, interpuso una acción de tutela alegando discriminación hacia su hija. El caso llegó a la Corte Constitucional que en su fallo obliga a reconocer que hubo discriminación y por tanto deben existir excusas públicas.



Los demandados fueron la División Aficionada del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá y CREARE Ltda, organizadora del evento.

“Al principio me sentí mal porque por mi culpa 17 compañeros quedaron eliminados, pero con el apoyo de mis papás pude saber que eso no estuvo bien y por eso me apoyaron”, aseguró María Paz.

“Estamos muy contentos porque le restituyen los derechos a María Paz y estamos felices porque se falló a favor del deporte femenino y es un logró que nos tiene supremamente emocionados”, contó Álvaro Mora.

Además, la sentencia trae implícita otra orden para que el fútbol colombiano sensibilice la igualdad de género en este deporte.