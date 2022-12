¡Gran error! En El Campín hicieron un minuto de silencio por jugador que estaba en la cancha

Sucedió en el partido de la Copa Libertadores entre Santa Fe y Santos de Brasil.



"Señoras y señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer este minuto de silencio en homenaje a Ricardo Oliveira, jugador del Santos", dijo el speaker del estadio de Bogotá.

Lo curioso es que Oliveira estaba en el terreno de juego listo para disputar el partido de la tercera fecha de la Copa Libertadores.

El minuto de silencio era para Alexandre de Carvalho Kaneco, ex delantero del Santos en la década del 60 que murió el martes 18 de abril.

"Honestamente no me di cuenta, pasó desapercibido. Después lo voy a ver”, declaró Oliveira cuando se le preguntó por lo sucedido.

Al final el partido terminó con empate sin goles entre Santa Fe y Santos.