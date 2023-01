Hijo de Francesco Totti renunció a marcar un gol por atender a un rival lesionado

Cristian, quien hace parte del equipo sub-14 de la Roma, dio este ejemplo de juego limpio en un torneo en Madrid.

El hijo del histórico jugador italiano chocó con el arquero rival, quien quedó tendido en el suelo. Cristian tenía la portería a su disposición para anotar, pero prefirió parar el juego para que su oponente fuera atendido.

"Le pedí disculpas, solo me interesaba que él estuviera bien, no me importaba anotar", aseguró Cristian Totti en una entrevista con publicada por el torneo internacional Madrid Football Cup.