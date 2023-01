Hincha ofrece boleta para gran final Boca-River de la Libertadores a cambio de un empleo

Un socio del club de la banda cruzada realizó la oferta a través de una página de aficionados. La publicación ha causado furor en Argentina.

Todavía queda una semana para la vuelta de la gran final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, pero en las calles bonaerenses la pasión no desciende.

El pasado miércoles, las directivas ‘millonarias’ sacaron al público las últimas entradas del encuentro y en tan solo minutos se vendieron todas. A pesar de que el sitio web que comercializaba los pases colapsó en varias ocasiones, River Plate aseguró que se agotó todo el aforo y se logró una recaudación histórica de casi 2,5 millones de euros.

Varios de esos 61.000 aficionados que podrán ver el partido más importante del continente desde el estadio Monumental han celebrado su fortuna en redes sociales. Sin embargo, un socio del club rioplatense ha sorprendido a cientos de hinchas ‘millonarios’ al ofrecer su boleta a cambio de un trabajo.

Matías Álvarez, de 24 años y estudiante de Derecho, realizó la llamativa propuesta a través de una publicación en la sección de comentarios de la Página Millonaria, un sitio informativo dedicado únicamente a las ‘gallinas’. "Tengo una Sívori alta (localidad cercana a banderines) para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de que ocuparme. Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa", escribió el socio.

La publicación fue de inmediato comentada por cientos de hinchas con ganas de ir al partido. Algunos le deseaban suerte en su búsqueda, otros lo elogiaron por su sacrificio e incluso hubo gente que le ofreció grandes cantidades de dinero.

A estos últimos, Álvarez les dijo:“No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá”.​

Sin embargo, horas después de haberse hecho la publicación, las directivas de la banda cruzada anunciaron que todas las entradas tenían impresas nombre y DNI -especie de cédula en Argentina- del comprador y que se iba a exigir dicha identificación el día del partido. Esta medida, realizada para evitar robo de boletas y reventa, echó por la borda el negocio de Matías.

"Con el tema de que no se puede entrar con una entrada que no coincide con el DNI estoy complicado, así que estoy con incertidumbre porque sé que no voy a poder hacer esto, por más que no sea reventa", comentó el hincha.

Tal parece que Matías Álvarez no podrá intercambiar su boleta por un “laburo”, pero “al menos” tendrá como consuelo presenciar uno de los partidos más importantes del fútbol moderno.