¡Iba por lana y salió trasquilado! La fallida broma de Thierry Henry a Zlatan Ibrahimovic

El exfutbolista francés quiso burlarse porque el delantero sueco no aparecía en un mural de estrellas más emblemáticas de la historia del Manchester United.

“Ya sé qué me vas preguntar”, afirmó Ibrahimovic. “¡No está en el muro de leyendas!”, respondió Henry, pero el sueco dejó sin palabras al francés al decir: “¿Sabes por qué no estoy aún? Porque no saben qué aspecto tiene Dios”.



Ibrahimovic, entre bromas, aclaró dudas de Henry 🤡 pic.twitter.com/4cS4H1qbI4 — Romulo Venegas (@RomuloVenegas) October 30, 2017