Indignación por hombre que le pidió una selfi a una futbolista y la terminó acosando

La jugadora Sofía Huerta accedió a tomarse una foto sin pensar que este sujeto le iba a tocar un seno.

El hecho se presentó tras un juego amistoso entre Tigres de México y el Houston Dash de Estados Unidos y la cuenta de Twitter @FutFemenilMX hizo la denuncia.

“Vimos a este “aficionado” siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre Sofía Huerta (y no, no fue “sin querer”) ¡Eso no se hace!”.

El club Tigres ya identificó al sujeto, a quien denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y le prohibió el ingreso al estadio de por vida.