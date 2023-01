¿Indirectazo contra Modric? El curioso mensaje del museo de Cristiano Ronaldo

Tras la entrega de los premios The Best de la FIFA, han sido varias las controversias, entre ellas el galardón al mejor jugador de la temporada.

El año de Luka Modric ha sido, sin duda alguna, el mejor de su carrera futbolística. El croata fue pieza clave para la tercera Champions consecutiva del Real Madrid y la llegada de su selección a la final del Mundial. Fueron estos logros los que lo hicieron merecedor del premio The Best de la FIFA, galardón que lo acredita como el mejor jugador de la temporada 2017-2018.

Sin embargo, no todos han estado de acuerdo con la distinción. Algunos aseguran que el premio debía ir a manos de Antoine Griezmann, campeón de Europa League con el Atlético Madrid y de la Copa Mundo con Francia.

El último en unirse al debate ha sido el Museo de Cristiano Ronaldo en Madeira, Portugal. En una curiosa publicación, parece que la institución, fundada por el astro portugués, reclama el premio para el propio Cristiano.

“Estos trofeos nadie los roba, tienen alarma”, dice el polémico texto que acompaña una foto de las cámaras de seguridad de la sala de trofeos del museo.









Al parecer, la publicación en Instagram es una protesta a la FIFA, ya que Cristiano Ronaldo quedó en segunda posición, detrás de Modric, en la carrera por uno de los mayores premios individuales del fútbol. El premio más importante es el Balón de Oro entregado por la revista France Football.

Sin embargo, puede que el mensaje fuera por el premio Puskas, que reconoce el mejor gol de la temporada, al que Cristiano también fue nominado, pero quedó en segundo lugar frente a Mohammed Salah.

En este premio hubo más controversia, ya que, para muchos, el gol ganador del premio no tiene la exigencia y la belleza de los otros nominados al premio: la chilena hecha por CR7 contra la Juventus en cuartos de final de Champions o la volea de Benjamin Pavard en el Mundial contra Argentina.

