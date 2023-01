¿Invitación a la Casa Blanca? Título de EE. UU. en Mundial femenino puso a Trump contra las cuerdas

El presidente estadounidense felicitó a la selección femenina de fútbol por ganar una cuarta Copa Mundial, a pesar de sus críticas a la capitana, Megan Rapinoe.

"Felicitaciones al equipo de fútbol femenino estadounidense por su victoria en la Copa del Mundo", tuiteó Trump. "¡Un partido bello y emocionante, Estados Unidos está orgulloso de todas ustedes!".

Estados Unidos ganó 2-0 a Holanda con un gol penal de Rapinoe y otro tanto de Rose Lavelle en la final en Lyon.

Rapinoe había prometido anteriormente quedarse en casa si Trump invita al equipo a una ceremonia en Washington, e instó a sus compañeras a unirse para protestar por las políticas y carácter del presidente.

La goleadora dio mucho que hablar durante el Mundial al señalar que Trump "no lucha por las mismas cosas que nosotras".

Nombrada Mejor Jugadora y goleadora del torneo, reiteró que tenía la intención de boicotear la invitación a la Casa Blanca y subrayó que "al menos" la defensora Ali Krieger haría lo mismo.

Trump respondió en Twitter que "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo".

El presidente de los Estados Unidos había twitteado, durante la competencia, que "¡Megan debería GANAR primero antes de HABLAR!".

Los equipos campeones de Estados Unidos son tradicionalmente honrados con una invitación a la Casa Blanca, aunque Trump a veces las ha revocado después de que miembros de distintos planteles lo criticaran.

Entre los equipos que han rechazado la oferta se encuentran los Golden State Warriors del básquetbol y los ganadores del Super Bowl de fútbol americano del año pasado, los Philadelphia Eagles de la National Football League (NFL).

"Me niego a respetar un hombre que no se merece ningún respeto", remarcó Krieger a la cadena CNN.

Por otro lado, la seleccionadora de Estados Unidos, Jill Ellis, que "no apostaría" sobre si su equipo será o no invitado a la Casa Blanca por el presidente Donald Trump.

"No lo sé. Por el momento no hemos sido invitadas. No sé todavía cómo va a ser, pero no apostaría sobre eso", afirmó Ellis con una gran sonrisa.