¿James Rodríguez y Shannon de Lima están pensando en matrimonio?

La modelo y actriz venezolana sorprendió con la respuesta que dio a la pregunta que todos los seguidores de la pareja se hacen.

“No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí”, aseguró Shannon de Lima en una entrevista con la revista Diez Minutos.

Por otro lado, Shannon de Lima dejó abierta la posibilidad de volver a ser madre, porque “los hijos son siempre una bendición” y le “encantaría” tener otro, aunque eso le demandaría tiempo y no podría viajar como lo hace hoy en día.

Shannon de Lima y James Rodríguez empezaron a salir en el segundo semestre de 2018 y a principios de 2019 se confirmó su noviazgo.