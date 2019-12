José Mourinho confesó que pasó una Navidad triste porque su perro murió

El entrenador del Tottenham confesó en una entrevista antes de un partido que estaba con el corazón roto por la pérdida de su mascota.

"Para ser sincero, la Navidad ha sido muy triste porque mi perro murió y mi perro es mi familia. Pero tenemos que seguir adelante", aseguró José Mourinho durante una charla previa al partido que Tottenham derrotó 2-1 al Brighton en el 'Boxing Day' de la Premier League.

