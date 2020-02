José Mourinho hizo reír a más de uno con graciosa pataleta en juego frente a Pep Guardiola

El portugués protagonizó la imagen viral del fin de semana en la Premier League. El Tottenham venció 2-0 al Manchester City.

Sucedió al minuto 40 del partido, cuando José Mourinho celebraba que gracias al VAR se había reversado un penalti en favor del Manchester City.

Sin embargo, el portugués se dio cuenta que el jugador Raheem Sterling, quien había simulado la falta, ya tenía tarjeta amarilla, por lo que corrió airado hacia el cuatro árbitro exigiendo la expulsión.

This is one of the best things i’ve ever seen, i’m still laughing pic.twitter.com/nazGhlMufx

