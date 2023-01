Joven portero atajó un penalti con su pecho y minutos después murió

Ramón Ismael Coronel, futbolista de 17 años, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió tras recibir el pelotazo.

Coronel jugaba para Unión de Golondrina, equipo que participa de la Liga Regional Norteña en Argentina.

El deportista murió antes de ingresar al hospital de la ciudad de Reconquista, de la céntrica provincia de Santa Fe, explicaron fuentes policiales a la agencia oficial de noticias Télam.

Familiares de Coronel aseguraron que no había una ambulancia y que tuvieron que trasladarlo "en una camioneta" hasta el hospital.

"Lo único que te puedo decir es que no entiendo por qué en semejante evento no había una ambulancia", dijo al diario Reconquista Hoy su padre, Eduardo Coronel.

El hecho ocurrió el martes por la noche durante un partido disputado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Reconquista.

"Atajo feliz su penal, alcanzó a festejar y cayó", detalló su prima.