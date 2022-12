Jugador del Barcelona renuncia a su selección tras agredir a un periodista

El capitán de la selección turca Arda Turan anunció que pone término a su carrera internacional.

"Pienso que ha llegado el momento (...) Pongo fin a mi carrera con la selección nacional", declaró el extremo del FC Barcelona en una breve rueda de prensa en Eslovenia, retransmitida por las cadenas turcas de televisión.

Turan había sido conminado poco antes a dejar la concentración de la selección turca por parte de su entrenador Fatih Terim, un día después de una agresión a un periodista de su país.

El capitán fue obligado a dejar el lugar de concentración en Eslovenia, donde Turquía prepara un partido de clasificación al Mundial-2018, el domingo contra Kosovo, según el diario Hürriyet y la cadena de información NTV.

Esta decisión llega horas después de la publicación de informaciones de prensa de que Turan agredió verbal y físicamente en un avión a un veterano periodista deportivo, Bilal Mese, tras un amistoso contra Macedonia (0-0) el lunes en Skopje.

Mese, que cubre los deportes desde 1973, presentará una denuncia cuando llegue a Turquía, según Milliyet, el diario que emplea al periodista y que pertenece al actual presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Yildirim Demirören.

Según el diario Hürriyet, Turan insultó en varias ocasiones a Bilal Mese, agarrándolo del cuello, antes de que otros periodistas se interpusieran.

El jugador del Barcelona reprochaba a este periodista artículos escritos en el diario Milliyet durante la Eurocopa-2016, afirmando que Arda Turan había tenido un altercado con el seleccionador Fatih Terim sobre la repartición de la prima de competición entre los jugadores.

"¿Quién te ha autorizado a subir a bordo? ¡Hijo de puta! ¿A quién he mendigado yo dinero?", lanzó Turan al periodista, según Hürriyet.

- Agresión en el avión -

El jugador "tuvo una reacción violenta respecto a informaciones sobre las primas de la Eurocopa-2016 (...). Hubo una agresión física, Arda Turan le agarró del cuello", señaló Evren Göz, periodista de la cadena de información NTV, que estaba a bordo del avión.

"Condenamos firmemente esta agresión", reaccionó este martes la Asociación de Periodistas Deportivos de Turquía en un comunicado.

"El hecho de que esta agresión haya sido cometida por el capitán de nuestro selección nacional aumenta la gravedad", añadió el organismo.

Sin explícitamente reconocer que había agredido al periodista, Turan había hablado sobre el altercado en un largo mensaje publicado en su cuenta Instagram.

"No acepto que se ataque a mi persona, a mi carácter o a mi familia", escribe el jugador. "¿Tengo razón para hacer lo que hice ayer? No lo sé. Pero en lugar de actuar a espaldas de alguien, prefiero gritar las cosas a la cara", añade.

La agresión fue el tema más comentado este martes en la red social Twitter por los internautas turcos, algunos denunciando un comportamiento "indigno de un capitán", mientras que otros lo defendían.

A veces presentado como el "enfant terrible" del fútbol turco, Turan es uno de los pocos jugadores turcos que han brillado a nivel internacional, jugando actualmente con el FC Barcelona.