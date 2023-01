Jugador del Valencia generó polémica por gesto con un niño que le pidió una foto

El surcoreano Kangin Lee fue captado por las cámaras, aparentemente, ignorando al pequeño hincha.

Sucedió en la previa del juego del Valencia frente al Athletic Bilbao en San Mamés. El niño quería una foto, pero el delantero de 18 años se hizo el de la vista gorda hasta que se dio cuenta que una cámara del programa ‘El Día Después’ de Movistar+ lo estaba grabando.

Finalmente, Kangin Lee se tomó la foto con el niño y después de la polémica emitió un comunicado en el que aseguró que “los aficionados en Bilbao no me pidieron autógrafos, me pidieron la camiseta. Un trabajador del Valencia me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera. Nunca me negaría a firmar un autógrafo. Siempre que puedo lo hago. Los futbolistas existimos por los aficionados".