Jugador que pretende Real Madrid fue denunciado por presunta agresión sexual

El defensa francés Theo Hernández no fue detenido, pero está siendo investigado, informó este lunes una fuente policial.

"Se ha puesto una denuncia por agresión sexual que está siendo investigada", afirmó esta fuente, que insistió en que "no hay ningún detenido" por este supuesto caso, del que no dio más detalles.

El jugador, cedido en el Alavés por el Atlético de Madrid y al que se sitúa en la órbita del Real Madrid, habría prestado declaración en comisaría y salido ya de las dependencias policiales, sin haber sido arrestado en ningún momento, según la prensa española.

Según el diario El Español, los hechos habrían tenido lugar en una discoteca de la localidad de Marbella (Andalucía, sur de España) el pasado sábado cuando la demandante, que sería una amiga del futbolista, le habría denunciado después de mantener relaciones sexuales en el coche del defensa.

El jugador se habría negado a parar cuando ella se lo pidió, produciéndose un forcejeo antes de que él, supuestamente la echara el coche, según la versión publicada por El Español.

"Él está libre, no hay nada de momento, están haciendo investigaciones, nada más", aseguró el agente del jugador a la AFP.

Theo Hernández, de 19 años, es hermano de Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, quien fue condenado en febrero pasado junto a su expareja, a 31 días de trabajo comunitario y a mantenerse alejados y sin comunicarse por seis meses por un caso de violencia doméstica mutua.

Ambos fueron hallados culpables de "delito de maltrato en el ámbito familiar".