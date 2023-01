Jürgen Klopp la sacó del estadio con respuesta que le dio a un periodista sobre el coronavirus

El técnico alemán del Liverpool afirmó que él no es la persona adecuada para dar una opinión acerca del COVID-19.

“Mira, lo que no me gusta en la vida es que, para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus…”, aseguró Jürgen Klopp en la rueda prensa tras la eliminación del Liverpool de la FA Cup a manos del Chelsea (2-0).

El alemán, que tiene al Liverpool muy cerca de conquistar su primer título de Premier League, finalizó con una frase que causó gracia.

“¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”.