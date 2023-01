Juventus arremete contra Real Madrid y Barcelona por culpa de Cristiano Ronaldo

El club italiano cree que el portugués no logró el Balón de Oro , ganado por Messi, porque los dos equipos españoles tienen mucho peso sobre la asignación del premio.

"Es difícil decir si se le ha quitado un Balón de Oro a Cristiano, pero no hay duda de que algunos clubes como Real Madrid o Barcelona tienen un gran peso en las decisiones", consideró el director deportivo del Juventus , Fabio Paratici, al margen de un evento celebrado en Piacenza (norte de Italia).

Las palabras del directivo juventino, artífice del fichaje de Cristiano en 2018 procedente del Real Madrid, se sumaron a las del capitán Giorgio Chiellini, quien no dudó en hablar de "robo" al comentar el ganador del Balón de Oro de 2018, el croata Luka Modric.

"El robo a Ronaldo se produjo el año pasado. El Real Madrid decidió que no ganara el Balón de Oro. Fue claro, porque Modric ni siquiera estaba en su mejor año", dijo Chiellini, quien participó el lunes en la gala de los premios de la Serie A para la temporada 2018-2019.

En este evento, celebrado en Milán en la misma noche en la que París albergaba la ceremonia del Balón de Oro ganado por Messi, estuvo presente Cristiano, quien fue premiado como mejor futbolista de la última Serie A.

"Gracias. Estoy orgulloso por ser el mejor jugador de la Serie A. Ha sido mi primer año aquí en Italia, en una liga difícil. El año que viene intentaré repetir", afirmó Cristiano al ser galardonado por la Asociación italiana futbolistas (AIC).

Cristiano no hizo ninguna referencia al Balón de Oro, pero las duras acusaciones de Chiellini y las declaraciones de Paratici han tenido gran resonancia en Italia.

Las televisiones deportivas, como "Sky Sport" dedican mucho espacio para analizar la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano y el periódico "La Gazzetta dello Sport" salió este miércoles en portada con el titular "Juve, ataque Real. Guerras galácticas por Ronaldo".

Una tensión en el cuadro turinés que devuelve a la actualidad, tal y como subrayan muchos medios transalpinos, la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2018, cuando el Real Madrid prevalió tras ganar 3-0 la ida y perder 1-3 la vuelta, con gol decisivo de Cristiano, entonces madridista, de penalti en el último minuto.

En este contexto, a las polémicas por la asignación del Balón de Oro se suman también muchas críticas por parte de los diarios deportivos italianos por el rendimiento de Cristiano en las últimas semanas, en las que se le vio poco brillante a nivel atlético.

CR7, que firmó 28 goles en la última temporada, anotó siete en lo que va de la presente campaña y rompió el pasado domingo contra el Sassuolo una sequía goleadora que duró todo el mes de noviembre.