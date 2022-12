La airada protesta de hinchas de Deportivo Cali en Pance para pedir la salida de Mario Yepes

Seguidores del conjunto azucarero se hicieron sentir en las afueras de la sede del equipo en el sur de Cali durante la práctica matutina.

“Ya no más, ya no más, ya no más, Yepes, ya no más”, coreaba un reducido grupo de aficionados aburrido por el rendimiento poco satisfactorio de su equipo bajo la dirección técnica de Mario Alberto Yepes.

Este es el ambiente en este momento en las afueras de la sede del Cali.

Hinchas pidiendo la salida de Yepes.

Este es el ambiente en este momento en las afueras de la sede del Cali.

Hinchas pidiendo la salida de Yepes.

Aunque reconocen que el actual timonel se convirtió en ídolo del Deportivo Cali cuando fue jugador y lo respetan, los hinchas piden su salida al considerar que los resultados no han sido los esperados.

En medio de la manifestación, Máyer Candelo fue el único miembro de los azucareros en intentar calmar los ánimos de los aficionados que expresaron su inconformidad.

A esta hora en la sede de Pance se realiza una protesta. El único que dió la cara y habló con los hinchas fue el señor Mayer Candelo.

Por su parte, Yepes aseguró que “hay que seguir trabajando” para conseguir el objetivo y no perder el rumbo ante este tipo de situaciones.

“Eso no nos puede desubicar de lo que tenemos planeado. Todavía falta mucho. La idea es clasificar y pelear el título”, afirmó el estratega verdiblanco.

La protesta de los hinchas se produjo en la mañana de este martes 7 de marzo, dos días después que Deportivo Cali cayó 3-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín por la octava fecha de la Liga Águila.

El conjunto azucarero ocupa la novena posición con diez puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas. Su próximo partido será ante Santa Fe en el estadio de Palmaseca.