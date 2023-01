La aparatosa caída de Gio Moreno al intentar una gambeta en un picado de barrio

El media punta del Shanghái Shenhua aprovechó sus vacaciones para volver a jugar en una humilde cancha de arena, pero esta le cobró sus atrevimientos.

No hubo trueno, lluvia o relámpago que detuviera el talento de Gio, ‘el Mago’, el que no desperdició ni un segundo para deleitar a la hinchada que lo esperaba en la tradicional cancha del barrio Playa Rica, en Itagüí, un municipio al sur de Medellín.

“Yo creo que esto no se ve en ninguna parte del mundo, nosotros no criamos con esto, con esto nos formamos”, dijo el crack después de su visita.

Y aunque marcó varios goles y encantó con sus jugadas en un partido en el que estuvieron futbolistas como Daniel Muñoz y otras glorias del futbol colombiano como Mao Molina, Víctor Hugo Aristizábal, ‘Totono’ Grisales, ‘Chicho Serna’, el ‘flaco’ terminó en el suelo cuando intentaba una gambeta.

El volante intentó detener con el hombro un balón, pero este se le fue un poco largo y cuando intentó frenar para sacarse de encima al defensor, perdió el control de su cuerpo y terminó arrastrándose en la empantanada cancha.



Eso no evitó que Moreno, nacido en Segovia (Antioquia) mostrara ese talento por el que sigue siendo conocido en la recocha y en lo profesional como ‘el Mago’.

