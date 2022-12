La apelación no sirvió: Dimayor ratifica sanción y tanto América como Cali jugarán a puerta cerrada

La División Mayor del Fútbol Colombiano no cedió frente a la sanción impuesta a estos dos equipos vallecaucanos. Los próximos partidos serán sin público.

“Luego de revisar no solo las pruebas que obraban en el expediente sino aquellas que fueron aportadas por el representante legal, este Comité no repone la sanción impuesta al club consistente en la suspensión de la plaza en la que oficie como local en las siguientes tres fechas de Copa Águila las cuales deberán disputarse a puerta cerrada por conducta impropia de los espectadores, consistente en invasión al terreno de juego y daño a personas”, informó la Dimayor.

Por lo tanto, esta semana, ambos equipos que juegan de local por cuartos de final de la Liga Águila, lo harán a puerta cerrada.

Lea la resolución completa aquí.

Cabe recordar que a través de un comunicado, el América había anunciado la suspensión de la venta de boletas para el partido ante el Deportivo Pasto de este miércoles 1 de junio en el Pascual Guerrero.

El Deportivo Cali aseguró que el dinero de las boletas que sus seguidores compraron será devuelto.

