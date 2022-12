La estatua de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira despertó toda clase de burlas

El aeródromo de la isla natal del futbolista fue rebautizado este miércoles en honor del cuadruple Balón de Oro y capitán de la selección de Portugal.

"Ver este aeropuerto llevar mi nombre es algo muy especial. Todo el mundo sabe que estoy orgulloso de mis raíces", declaró el jugador de 32 años, en una ceremonia en presencia del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y del Primer ministro, Antonio Costa.

"No lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz", añadió el delantero del Real Madrid en un breve discurso en un acto al que asistió su familia y unos 5.000 aficionados.

Además de una placa conmemorativa, el último Balón de Oro también inauguró este miércoles un busto con su efigie, en el que aparece con una gran sonrisa.

Las imágenes la estatua fueron ampliamente difundidas en las redes sociales por internautas estupefactos ya que algunos juzgaron esta obra del escultor de Madeira, Emanuel Santos, como "horrible" o "irreconocible".



Lo tome prestado de alguien pero jua juaaa pic.twitter.com/s0GpybFSsw — El_Marco (@SubMarco_76) March 29, 2017

IMPRESIONANTE parecido de Cristiano Ronaldo a su Busto que pusieron en el aeropuerto de Madeira!!!#NOT pic.twitter.com/L0IFTvpGHZ — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 29, 2017

Mientras, los memes no han tardado en salir al conocer el busto de Cristiano. Lo comparan con el famoso 'cabezón' de Art Attack: pic.twitter.com/YkqkNe30Er — Fútbol Total (@FT_Total) March 29, 2017

MANCHADOS! 😳😂😂

Así se están burlando del nuevo busto de Cristiano en el aeropuerto de Madeira! pic.twitter.com/7V72xskW1t — SoyReferee (@SoyReferee) March 29, 2017

