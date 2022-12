La graciosa confesión que hizo Lieke Mertens del día que conoció a Lionel Messi

La jugadora holandesa, reconocida como la mejor del mundo en 2017, no pudo hablar con el astro argentino porque no le entendía nada.

En una entrevista con ‘Mundo Deportivo’ de España, Mertens, quien juega en el Barcelona femenino, aseguró que conoció a Messi “cuando fuimos juntos a la Gala UEFA de Mónaco en avión. Hablamos muy poco porque mi castellano es realmente malo y su inglés no es muy bueno... Nos dijimos que tenemos pendiente una conversación, cuando yo hable mejor el castellano me gustaría hablar largo con él”.

Por otro lado, Mertens también recordó el día que Cristiano Ronaldo le hizo una broma. “Yo estaba hablando con los periodistas tras la entrega del premio a Mejor Jugadora de Europa y él estaba sentado a mi lado, pero no podía ver lo que hacía. De repente todo el mundo comenzó a reír y yo no sabía por qué. Después me explicaron que fue cuando yo dije que mi ídolo era Ronaldinho y él hizo ver que se enfadaba”.

Lieke Mertens, de 24 años, lideró a Holanda en la obtención del título de la Eurocopa femenina 2017.