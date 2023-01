La historia de dos hermanas que se abren paso en el mundo del arbitraje

Ser réferi apasiona a Luisa y a Valentina Gómez Giraldo, dos jóvenes que aseguran que esta profesión las hace sentir con autoridad en la cancha.

“Ahora, donde estoy, lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me gusta y me gusta sentirme poderosa en la cancha”, asevera Valentina.

Ella es la mayor de las hermanas, tiene 19 años y ya lleva dos años y medio en esta profesión, la misma que divide con sus estudios de derecho.

“Quiero impartir desde ahí mi profesión que es el derecho, voy para cuarto semestre y quiero fusionar las dos con el derecho deportivo, a ver si así, como árbitro y abogada, voy ganando 20-0”, afirma entre risas.

Luisa es la menor y aunque tiene apenas 14 años ya ha estado como juez de línea en partidos del ‘baby fútbol’; eso sí, ve a su hermana como un gran ejemplo a seguir.

“Es todo un ejemplo a seguir para mí y quiero verla crecer, verla grande y profesional”, manifiesta Luisa sobre su hermana.

A futuro, estas dos antioqueñas quieren llegar a hacer parte de la FIFA y pitar partidos de talla Mundial.