¡La máscara de la discordia! Pierre-Emerick Aubameyang despertó la polémica en Alemania

Borussia Dortmund multó al delantero por hacer publicidad encubierta de la marca Nike, dijo el director deportivo del club, Michael Zorc, a la revista Kicker.

"No fue consciente de sus actos", matizó Zorc, que no quiso desvelar la cantidad de dinero que tendrá que abonar el jugador gabonés.

Zorc, en cualquier caso, calificó el incidente de "intolerable" y aseguró que el hecho fue "seriamente discutido" con el propio jugador, máximo goleador de la Bundesliga con 25 dianas.

Aubameyang festejó su gol al Schalke (1-1) con una máscara de luchador que, si bien no portaba símbolo alguno, es la misma que luce en un anuncio de Nike, por lo que se considera un caso de publicidad encubierta.

Dicha operación de publicidad motivó el descontento de Puma, que además de vestir al equipo es accionista minoritario del mismo con un 5% de las acciones.

Por su parte el entrenador del equipo, Thomas Tuchel, defendió el martes a su jugador tras el partido de liga que el Dortmund le ganó al Hamburgo (3-0) con un tanto del propio Aubameyang.

"A un hombre sensible como 'Auba' le afectan mucho todas las cosas que se están escribiendo y diciendo estos días, por mucho que él se haya equivocado", expresó el entrenador que, pese a la polémica, le otorgó al delantero el brazalete de capitán.

El Dortmund necesitará en forma a su atacante estrella para los dos próximos compromisos del equipo: el del sábado frente al Bayern Múnich y el del martes siguiente frente al Mónaco, en los octavos de final de la Champions.