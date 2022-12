La promesa por la que Cristiano Ronaldo se rapó tras ganar la Champions con Real Madrid

También se despidieron de sus cabelleras, junto al portugués, Casemiro y Keylor Navas. Todos ellos celebran en el Bernabeu tras alcanzar el título continental.



Las miradas se centraron en especial en Ronaldo, quien explicó así a una periodista la decisión de cortarse el pelo:

“Fue porque había hecho una promesa. Si ganaba la Champions y marcaba un gol. Tuve que cumplir”, indicó Ronaldo.



#CHAMP12NS ¡@Cristiano cumplió su promesa! ¿Sabes cuál es?#HalaMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/JYLp6N4rLR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 4 de junio de 2017

El portero costarricense Keylor Navas mostró su desbastada cabeza en Instagram.



Por su parte, el brasilero Casemiro también le dijo adiós a su cabello y el improvisado peluquero que le ayudó fue Marcelo.



¡EL PELUQUERO OFICIAL! Marcelo rapándole la cabeza a su compatriota Casemiro luego de la obtención de la duodécima. pic.twitter.com/1Y2Eb2hvSD — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 3 de junio de 2017

Celebración por lo alto

Rendida ante el que consideran el "mejor equipo el mundo", una marea blanca de fanáticos del Real Madrid celebró en la capital española el dueodécimo título de campeón de Europa obtenido por el equipo de Cristiano Ronaldo y el resto de astros.

Felices por el triunfo del conjunto blanco 4-1 frente a la Juventus en Cardiff, miles de madridistas colmaron la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, ante quienes los jugadores presentaron la copa, que gana por primera vez un equipo dos años consecutivos.



🚍⛲️🏆

¡'Próxima parada'... C I B E L E S!#CHAMP12NS pic.twitter.com/SLgkeLKYO4 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 4, 2017

Luego de saludar a autoridades de Madrid, Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo y los demás futbolistas dirigidos por Zinedine Zidane pasearon sobre un autobús descapotado con la copa alrededor de Cibeles, bajo una lluvia de confeti blanco y entre ovaciones de la multitud que gritaba "campeón, campeón".

De allí, una caravana llevó al conjunto blanco hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde proseguiría la fiesta varias horas en un recinto con capacidad para 81.000 personas que se había ido llenando desde la tarde.

"Prometimos volver y volvimos con la Champions", dijo el capitán Sergio Ramos en una ceremonia en la sede del gobierno regional de Madrid. "Hemos conseguido hacer historia, hacer un doblete, que lo saboreamos de una manera especial".

"Sois un equipo de leyenda, hoy por hoy el mejor equipo del mundo, y lo tiene Madrid", se congratuló la alcaldesa Manuela Carmena, antes de obsequiar a los jugadores medallas de chocolate y ella recibir una camiseta merengue con su nombre.

Frente al edificio del Ayuntamiento, los aficionados de la plaza Cibeles rompieron a aplaudir cuando divisaron a los jugadores en el autobús sin techo.

Al igual que hace dos semanas, cuando festejaron la consecución de la Liga española, Sergio Ramos colocó a la estatua de la diosa Cibeles una bandera con el escudo del Real Madrid, mientras el público coreaba "We are the champions" de Queen.