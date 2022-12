La razón por la Neymar comió gusanos y dijo que Camilo Zúñiga era el peor futbolista

El jugador del PSG se le midió al curioso juego al que lo retó el youtuber brasileño Matheus Mazzafera.

Mazzafera le hizo preguntas a Neymar y si el astro brasileño no era capaz de responderlas tenía que comerse un gusano.

Neymar se negó a responder dos preguntas, una sobre cuál era el más mujeriego entre sus amigos Justin Bieber, Lewis Hamilton y Gabriel Medina, y otra sobre su relación con Demi Lovato.

Cuando le preguntaron por el peor futbolista de la selección brasilera, el exBarcelona no respondió y prefirió nombrar a uno que no fuera de su país. Escogió al colombiano Camilo Zúñiga, pero “sólo porque él me lesionó”, recordando el incidente del Mundial Brasil 2014.