La razón por la que Kinsey Wolanski prometió que volverá a saltar a una cancha semidesnuda

Pese a la multa de 15.000 euros (55 millones de pesos) y pasar cinco días detenida, la modelo cree que locuras como estas le darán el dinero para retirarse joven.

"Para cuando tenga 30 años tengo planeado ganar tanto dinero como para retirarme... y mi 'streaking' (invadir los eventos deportivos desnuda o semidesnuda) en la Final de la Champions me ayudará a lograrlo", aseguró Kinsey Wolanski al diario The Sun.

"Tengo planeado volver a hacer más 'streaking' para elevar la cotización de mi perfil", confesó la modelo de 22 años, quien contó “que después de salir de la cárcel pasé de 300.000 seguidores en Instagram a 3 millones. Este tipo de publicidad no se puede comprar".

Kinsey Wolanski concluyó contando que tras la final de la Champions “un par de jugadores del Liverpool me mandaron mensajes privados para ligar conmigo, aunque no les respondí... ya tengo novio. No voy a dar nombres".

