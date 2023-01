La razón por la que todos los peruanos están maldiciendo a un japonés en Twitter

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso una sanción a Paolo Guerrero y los incas descargaron su ira contra un periodista llamado igual que el organismo.

Durante las últimas horas, el nipón Tasuku Okawa, que es un fanático del Atlético de Madrid, recibió miles de menciones que le maldecían y culpaban por haber dejado a Guerrero sin jugar la Copa Mundial FIFA 2018, todas de peruanos que en realidad querían dirigirse a los jueces del tribunal.

Sin embargo, el TAS no tiene cuenta oficial en Twitter, por lo que 'Tas', como se hace llamar Okawa en esta red social, terminó sobrepasado por la avalancha de enfurecidos mensajes que le llegaban, hasta el punto de tener que hacer una aclaración a los hinchas peruanos.

"Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que, por favor, deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!)", escribió 'Tas'.

Sin embargo, no es la primera vez que 'Tas' se ve avasallado en sus redes sociales por aficionados descontentos con una decisión del TAS, pues ya le ocurrió hace unos meses cuando el tribunal prohibió al Atlético de Madrid incorporar nuevos jugadores hasta enero pasado.

"Es una situación similar con el Atlético de Madrid el verano pasado y estoy empezando a sentir como un apoyo a Perú en la Copa Mundial, siempre y cuando no jueguen contra Japón (y España). Estoy feliz de que mi nombre de Twitter haga nuevos amigos", agregó 'Tas' en otro mensaje.

A pesar de sus aclaraciones, la corriente de mensajes iracundos no cesó, por lo que el periodista nipón se vio obligado a fijar un mensaje más contundente.

"Señores, me llamo Tasuku y me llaman 'TAS'. No hagan los tweets poniendo @TAS porque ¡ustedes me están matando!", reiteró el japonés.

El TAS sancionó a Guerrero con 14 meses por dopaje y le dejó sin posibilidad alguna de ser convocado con la selección peruana para jugar la Copa Mundial FIFA 2018, en la que la Blanquirroja reaparece tras 36 años de ausencia en el torneo.

Además del capitán de la selección, Guerrero, que juega en el Flamengo, es su máximo goleador histórico con 32 tantos, por encima de Teófilo Cubillas.