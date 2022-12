Las propuestas que tiene Movistar para hacer más equitativas las Grandes Vueltas

Eusebio Unzué, director deportivo del equipo español, cree que los conjuntos deberían tener ciclistas suplentes para sustituir a los lesionados.

La reducción a ocho corredores en Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y a siete en las otras competencias tiene preocupado al mánager de los colombianos Nairo Quintana, Dayer Quintana, Winner Anacona y Carlos Betancur.

“Me parece bien que se reduzcan corredores, pero lo anormal es que un deporte tan duro y con el grado de siniestralidad que tiene no busque fórmulas para paliar la pérdida de corredores y juegan en igualdad de condiciones. Como no hay opciones de sustituir a nadie, ahí tenemos a los chavales destrozados, haciendo etapas de 200 km en muy malas condiciones. Si no hay opción de cambiar, al menos se podría barajar la posibilidad de estudiar con los doctores tenerlo dos días de recuperación o cuando el médico considere. Pero es lo que hay. Me gustaría poder probar que los corredores que se hayan caído en la primera semana puedan ser sustituidos, y tener tres corredores preparados para sustituir a los heridos, como pasa en cualquier otro deporte”, declaró Unzué en entrevista con ‘Ciclo 21’.

Por otro lado, el director deportivo de Movistar aseguró que se deberían limitar los presupuestos de los equipos en el ciclismo para que “los sueldos de los corredores fueran más equilibrados. Quienes no tenemos los presupuestos ilimitados nos tenemos que pelear por los gallos que hay en el mercado, echar todas las energías, y repartir miseria entre los demás corredores. Eso es injusto”.

Unzué finalizó criticando que el Tour de Francia 2018 tenga pavés en una de sus etapas, ya que “no hay ninguno de los favoritos que haya salido encantado al ver los tramos. Todos vamos a tener que asumir unos niveles de riesgo increíbles. Los habituales, pero multiplicados por ni se sabe cuánto, y con uno menos. El pavés no le va a dar el Tour a nadie, sí se lo puede quitar a muchos”.