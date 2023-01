Las terribles amenazas de muerte que estaría recibiendo jugador de América de Cali

El futbolista decidió hacer pública la situación y denunciar el caso ante las autoridades.

Jhonatan Pérez, lateral derecho del América de Cali, confirmó este martes que desde hace quince días ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

La más reciente la recibió el pasado lunes 11 de febrero por Instagram, un día después de la derrota 1-0 de su equipo ante Junior en el Estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

“Soy de las personas que siempre se guardan las cosas y no me gusta contarle a nadie, pero ayer le comenté a mi representante y se están tomando cartas en el asunto para no dejar pasar esas cosas, que me han tenido un poco triste”, dijo el jugador oriundo de La Guajira.

“Ojalá te mueras, hijo de p#$%. Si te veo, te mato, HP. Maldito” y “Con qué arma te gustaría que te mataran” son algunas de las amenazas contra Jhonatan Pérez, de 29 años de edad.

“Se lo dije a mi representante porque me estaba preguntando que cómo me sentía y yo le comenté y por medio de él fue que se enteraron en las redes, pero yo no le había dicho nada a mi familia para no preocuparlos”, afirmó Pérez.

Raro y cabizbajo, así habían notado últimamente los familiares a Jhonatan, una persona alegre y que “siempre anda recochando”.

“Es primera vez que me pasa eso, con todo el mundo soy bien. Si lo pone a uno muy triste porque son cosas que tú sales y estás con la idea en la cabeza de que te vaya a pasar algo y ahora en el país con tanta inseguridad”, anotó.

El jugador confesó que esa fue la razón principal por la cual decidió poner el caso en conocimiento de la Fiscalía y la Policía, la cual le brindará protección.

Aunque aún se desconocen quiénes son los responsables de la amenazas, el lateral del América de Cali sostiene que ha sentido el respaldo de sus compañeros, su familia y las personas que lo conocen y se preocupan por él.

“Es muy triste porque Jhonatan es un excelente ser humano, un excelente profesional, un excelente jugador. Siempre quiere hacer las cosas de la mejor manera”, dijo Carlos Bejarano, arquero del América de Cali, durante una rueda de prensa en la sede del equipo en Cascajal.

El también capitán de los Diablos Rojos invitó a los hinchas y a toda la ciudadanía a rechazar todo acto violento contra cualquier jugador.

“No es fácil que un compañero mañana tenga un partido en la cancha y que te estén amenazando: ‘Que te vamos a matar, que te vamos a hacer esto’. No es fácil, nunca vas a estar concentrado. Eso no te va a dejar jugar de la mejor manera”, explicó Bejarano.

Finalmente, el arquero escarlata también hizo llamado para que las críticas al rendimiento de los jugadores y los equipos se sigan haciendo, pero, ante todo, con respeto.

Jhonatan Pérez llegó al América de Cali para el segundo semestre de 2018, ha jugado 19 partidos y marcado dos goles.

En el partido ante Junior, el jugador terminó con una molestia en el empeine y la canilla, por lo que su presencia para el juego del sábado 16 de febrero contra Independiente Medellín, también en el Pascual Guerrero y por la quinta fecha de la Liga Águila I, aún no está confirmada.