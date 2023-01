Le rompieron la tibia y peroné a un niño tras una fuerte entrada y lo acusan de simular

Lo veo y no sé lo que me indigna más si que no se pitara ni falta, si la insensibilidad viendo que el niño está llorando con la tibia y el peroné roto, que antes se 'alimente' que se entre duro o que todo sea entre niños de 9 años que solamente deberían divertirse @partidazocope pic.twitter.com/GMAvvY8M6n