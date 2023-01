Lionel Messi cree que no cumplirá un sueño que tenía de niño

De pequeño quería jugar como profesional con Newell'S Old Boys, equipo de su natal Rosario, pero ahora el jugador piensa que terminará su carrera con el Barcelona.

En una entrevista concedida a la emisora RAC 1, Messi aseguró que "hoy por hoy, cada vez está más claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por como estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad".

Messi recordó que sus hijos "son catalanes" y que su vida y sus amigos están en Cataluña. Este es el motivo principal por el que no se plantea un cambio de aires: "De chiquito, yo viví eso en lo personal y no me gustaría que ellos pasaran por lo mismo".

El 'crack' de Rosario admitió que jugar en Newell'S Old Boys, el equipo donde empezó antes de fichar por el Barça con doce años, es "un sueño" que ha tenido desde muy pequeño, pero que seguramente no cumplirá.

Que le hubiera gustado "vivir la experiencia" de probar el fútbol argentino como profesional, "pero a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere y, hoy por hoy, la familia es lo más importante".