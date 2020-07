¿Lo reconoce? Exfutbolista se quitó la barba en campaña de higiene contra el coronavirus

View this post on Instagram

Chau Barba chau.... . donamos la imagen #familiasolidaria por una excelente causa : 6000 kits higiene y prevención para la gente, familias de barrios vulnerables !!! 6000 kits higiene e prevenção para as pessoas familias de comunidades vulneráveis !!! Gracias Obrigado a todas/os que colaboraron / participaron y en especial a @gillettearg @proctergamble que se coparon con la acción / que apoiaram a ação . prod/idea/formato : @elisprodutora . dirección y música @sol_alac la rompe toda @betta_alac . . Macacões / Monos : @eyddos . Qué te pareció look final ? Que acharam do look final ?