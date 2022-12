Los líos de José Mourinho por fraude fiscal cuando fue entrenador del Real Madrid

El técnico portugués compareció ante un tribunal español, acusado de defraudar a Hacienda en 3,3 millones de euros.

El entrenador portugués José Mourinho, compareció este viernes antes un tribunal español para responder sobre un caso de fraude fiscal de 3,3 millones de euros, un nuevo episodio de la ofensiva del fisco español en el ámbito del fútbol.

José Mourinho, de 54 años, llegó poco antes de las nueve de la mañana intentando esquivar a los periodistas que los esperaban ante el tribunal de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid.

El portugués, al frente del Real Madrid entre 2010 y 2013, entró solo y cabizbajo por la puerta principal. Sus abogados ya le esperaban dentro.

Imputado

"José Mourinho compareció ante el juez de instrucción Nº4 de Pozuelo en calidad de imputado por dos delitos presuntos contra el tesoro público", escribió un portavoz del tribunal superior de justicia de Madrid en un comunicado.

"Solo respondió a las preguntas de su abogado y rechazó responder a las del Ministerio Público", añadió. "La investigación seguirá su curso y él, lógicamente, sigue imputado en este procedimiento", finalizó.

La Fiscalía evalúa el fraude fiscal en 1,6 millones de euros en 2011 y en 1,7 millones de euros en 2012, en los años en que Mourinho era el entrenador del Madrid.

En concreto, la Fiscalía cree que el mediático entrenador utilizó sociedades pantalla en el extranjero para no declarar algunos de sus ingresos publicitarios.

"Me fui de España en 2013 con la información y la convicción de que mi situación fiscal era perfectamente legal", declaró Mourinho a la prensa a la salida del juzgado.

"Dos años más tarde me informaron de que se había abierto una investigación y me han dicho que debía pagar un montante para regular mi situación. No he replicado, no he discutido, he pagado, he firmado con el Estado (español) los documentos conformes que prueban que está definitivamente pagado. Es por lo que he venido aquí cinco minutos, para decir exactamente al señor juez lo que les acabo de decir. No tengo nada más que declarar", señaló el actual preparador del Manchester United.

A 48 horas del United

Cuando la Fiscalía tramitó la denuncia, en junio, la compañía Gestifute, dirigida por el agente Jorge Mendes, que representa a Mourinho, aseguró que el técnico había regularizado su situación con la hacienda española.

Gestifute dijo entonces que el portugués pagó más de 26 millones de euros de impuestos en tres años.

Su convocatoria ante la justicia española ocurrió a solo 48 horas de un choque estelar entre el Manchester United y el Chelsea, vigente campeón de Inglaterra, el domingo en la Premier League (16h00 GMT).

La investigación fiscal de Mourinho en España se une a la de otras estrellas, empezando por su compatriota Cristiano Ronaldo, y siguiendo por el colombiano Falcao, el argentino Ángel Di María o el brasileño Marcelo.

La estrella del Barcelona Lionel Messi fue condenada a 21 meses de prisión por fraude fiscal, una pena que se convirtió en multa.

