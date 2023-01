Los memes no le perdonan la humillante derrota al Chelsea frente a Manchester City

Cayó 6-0, con un triplete de Sergio Agüero, en uno de los peores partidos de su historia. Las críticas a la defensa del equipo no se hicieron esperar.

"No soy capaz de explicar lo que ha pasado. Durante la semana, me sentía confiado en los entrenamientos. Tal vez el gol que concedimos a los tres minutos hizo las cosas más difíciles. No soy capaz de comprender", dijo el técnico del Chelsea Maurizio Sarri, en conflicto con sus jugadores en las últimas semanas.



FT. Manchester City 6-0 Chelsea. DESCRIPCIÓN GRÁFICA: pic.twitter.com/LhPz8wEcac — Deportes Total 🇲🇽 (@DeporTotalMX) February 10, 2019

Un resumen de la defensa del Chelsea pic.twitter.com/4U73Mc5GvH — Niko (@nico10fcb7) February 10, 2019

Advertisement

El Chelsea simpre pic.twitter.com/jENhKmTfBw — Cristian el Gris (@CriisCubillos) February 10, 2019

Que envidia te tienen Pep, gesto feo del entrenador del Chelsea. https://t.co/WMNbaMKQz8 — Iván. (@Messiatico) February 10, 2019

Advertisement